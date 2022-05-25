شارك ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وزير الخارجية، في جلسة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بعنوان «هيكل أمني جديد في الشرق الأوسط» بمشاركة وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ورئيس الوزراء في إقليم كردستان العراق مسرور البرزاني ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.



وتم خلالها تسليط الضوء على التحديات والأزمات في الشرق الأوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية وبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي في ظل المتغيرات العديدة التي تشهدها الساحة الدولية بما في ذلك أهمية تعزيز الأمن الغذائي وانعكاس التطورات الدولية على الشرق الأوسط وعلى سوق الطاقة الدولية.



والتقى ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وزير الخارجية، مع رئيسة شركة «غوغل كلاود الدولية» Google Cloud International أدير فوكس مارتن على هامش مشاركة وزير الخارجية في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، حيث تناول اللقاء بحث التعاون المشترك وفرص تعزيز التنمية الاقتصادية.



كما التقى ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وزير الخارجية، برئيسة مجلس إدارة شركة ليماك القابضة إبرو أوزديمير، حيث تناول اللقاء بحث التعاون المشترك وفرص تعزيز التنمية الاقتصادية.



كما التقى ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وزير الخارجية، بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتكامل الأوروبي في جمهورية مولدوفا الصديقة نيكو بوبيسكو.



وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وآخر التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية.



والتقى ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وزير الخارجية، برئيس وزراء دولة فلسطين الشقيقة محمد اشتيه.



ونقل وزير الخارجية إليه تحيات القيادة السياسية في الكويت، مؤكدا موقف الكويت المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة واستمع من رئيس الوزراء الفلسطيني عن مستجدات القضية الفلسطينية كما بحث الجانبان آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.