برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد ومتابعة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، انطلقت مسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده وتلاوته للضباط وضباط الصف والأفراد العاملين والمتقاعدين من (وزارة الدفاع - وزارة الداخلية - الحرس الوطني - قوة الإطفاء العام) بنسختها الرابعة، وذلك بمبنى متعدد الأغراض الواقع في معسكرات المباركية.



وأعرب مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العقيد الركن بحري محمد أبل العوضي عن بالغ شكره وتقديره للرعاية الكريمة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ودعمه وتشجيعه على مثل هذه المسابقات المباركة والتي تشجع على حفظ القرآن الكريم وتجويده وتلاوته، مشيرا الى أن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات تحرص دائما على إقامة مثل هذه المسابقات التي تهدف لإيجاد روح التنافس في مجال حفظ القرآن الكريم وبذل المزيد من الجهد والوقت لحفظه وتجويده واكتشاف الأصوات الحسنة في تلاوته لتشجيعها ومتابعتها.



من جانبه، أشاد أعضاء لجنة التحكيم بالمسابقة العقيد المتقاعد أحمد خضر الطرابلسي وعبدالعزيز فاضل العنزي، بدور فرع الشؤون الإسلامية والخدمة الاجتماعية والمشاركين واللجان المنظمة للمسابقة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأعربوا أن مثل هذه المسابقات تغرس بالمشاركين الخير والعطاء ليكونوا بذرة طيبة ليقوموا بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم، وأضافوا أن على المتسابق أن يتخلق بأخلاق القرآن ويتأدب بآدابه وينهج منهجه الحق الذي يقربه إلى الله تعالى.