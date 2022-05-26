

The Black Phone



في إطار من الرعب والدراما، يجد «جون فيني» نفسه مختطفا من شخص غامض في قبو مظلم بعيد في حي يشتهر بقتل الأطفال وخطفهم به، وسرعان ما يجد نفسه يتواصل مع شخص غامض عبر هاتف منقطعة عنه الخدمة.



الفيلم من إخراج: سكوت ديركسون، بطولة: إيثان هوك، جيرمي ديفيز، جيمس رانسون، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 23 يونيو المقبل.





Minions The Rise of Gru



في فترة السبعينيات بالقرن الماضي ينطلق (غرو) الفتى ذو الاثني عشر عاما لتنفيذ خطته والتي يأمل خلالها أن يصبح الشخص الأكثر شرا على وجه الأرض، وفي طريقه يتقابل مع مخلوقات غريبة.



الفيلم من إخراج كل من: كايل بيلادا وبراد أبليسون، بطولة: جيمس موراي، ستيف كاريل، بيير كوفين، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 30 يونيو المقبل.

Thor: Love and Thunder



يجتمع «ثور» من جديد مع «جين فوستر» و«فالكري»، وتصبح حياة الثلاثي في خطر تزامنا مع ظهور جور، والذي يحمل على عاتقه مسؤولية قتل كل الآلهة في الكون.

الفيلم من إخراج: تايكا وايتيتي، بطولة: كريس هيمسورث، كريسشان بيل، ناتالي بورتمان، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 7 يوليو المقبل.