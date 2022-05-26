خلود أبوالمجد



نور النبوي فنان شاب تمكن في عامين من خطف الأنظار إليه، ووضع اسمه في قائمة النجوم الشباب الذين يتنبأ لهم الجمهور والنقاد بمستقبل باهر.



وعلى الرغم من ارتباط اسمه بواحد من أهم النجوم على الساحة الفنية العربية والعالمية وهو والده الفنان خالد النبوي، إلا أنه لم يعتمد للحظة على هذه النجومية، فمنذ بدايته سلك الطريق الأصعب في الدراسة لدعم موهبته، وإجراء الكثير من تجارب الأداء في مصر، حتى جاءته الفرصة في دور الشهيد أحمد شوشة في مسلسل «الاختيار 2» العام الماضي، ليحقق نجاحا كبيرا جعله يلف له الجمهور والنقاد لتكون المفاجأة بأنه ابن خالد النبوي، الذي لم يكن يعلم هو شخصيا بتقديم ابنه لهذا الدور، فيصفق له الجميع لصدق أدائه وسلاسته وتتوالى بعدها الأدوار، ويقدم في رمضان الماضي شخصية «طارق أبوالهنا» وهي واحدة من أجمل الشخصيات التي تعلق بها الجمهور وأشاد بها النقاد في مسلسل «راجعين يا هوى».



وعن الدور، قال الفنان نور النبوي لـ «الأنباء» إنه سعيد جدا بهذه الفرصة التي أتيحت له لتقديم شخصية «طارق أبوالهنا»، وأردف: سعيد أيضا لحب المشاهدين لها والأصداء الجميلة وردود الفعل التي سمعتها وشاهدتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلاقة الحب التي ربطت بين «طارق» وولاء (سلمى أبوضيف)، مشيرا الى أنه كان من المفترض أن يقوم بشخصية «طارق» فنان آخر إلا أنه اعتذر عن الدور قبل بدء التصوير بأيام قليلة، فقام المخرج محمد سلامة بترشيحه للشخصية، وكان من الصعب عليه رفض مثل هذا العمل الذي قام بكتابته الراحل أسامه أنور عكاشة، فهي فرصة لن تتكرر، والكتابة للعمل مبهرة وتجذب أي فنان لها، وهو ما شجعه على القبول فورا رغم ضيق الوقت.



وحول علاقته بالمخرج محمد سلامة قال النبوي إنه استمتع كثيرا بالعمل معه، وتابع: سلامة واحد من المخرجين المهمين في الساحة الفنية في مصر حاليا، وهو يمتلك كل أدواته الفنية، والحس الكوميدي لديه أيضا عال جدا، فكانت المشاهد تخرج بتلقائية كبيرة من الجميع، مستدركا: استمتعت أيضا بالعمل مع مدير التصوير محمد مختار، والسيناريست محمد سليمان عبدالملك، الذي قام بكتابة السيناريو والحوار للمسلسل بكثير من الاحترافية، التي أعاشتنا في زمن الراحل أسامة أنور عكاشة.



أما عن التعامل مع الفنان خالد النبوي وكيفية فصل العلاقة الأسرية عن شخصيات العمل، فقال نور: لم تكن هناك صعوبة في ذلك أبداً، فهو بالنسبة لي الأستاذ خالد الفنان الذي يتعلم منه، والذي ما أن يصل إلى اللوكيشن حتى يتحول تماما إلى الشخصية التي يقدمها، فهو بالنسبة لكل فريق العمل «بيبو» أو «بليغ أبوالهنا»، وكان التعامل بيننا في هذا الإطار فقط، وهذا ما تعلمته منه هو شخصيا، مؤكدا أن شخصيته الحقيقية تختلف عن «طارق» حتى وإن كان يمتلك بعضا من الصفات المشتركة، لكن في التصوير هو الشخصية التي يقدمها.



وأكد الفنان نور النبوي أنه محظوظ لأن كل بداياته كانت في أعمال ضخمة تعامل فيها مع صناع كبار في الساحة الفنية، بداية من «الاختيار» الذي عمل فيه مع المخرج بيتر ميمي والفنان كريم عبدالعزيز وتأليف هاني سرحان، وصولا بعدها إلى مسلسل «نقل عام» الذي عرض قبل رمضان الماضي مباشرة وكان يقف فيه أمام الفنان القدير محمود حميدة الذي كان يقوم بدور والده، والعمل من إخراج عادل أديب وتأليف وليد خيري، وصولا إلى مسلسل «راجعين يا هوى» كتابة الراحل الكبير أسامة أنور عكاشة وإخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالملك، وبطولة خالد النبوي وأنوشكا ووفاء عامر، فقد كانت فرصة بالنسبة له للتعلم من الجميع.



وتحدث نور عن الاندماج بينه وبين الفنانة وفاء عامر والفنانة سلمى أبوضيف ورد فعل الجمهور، حيث عبر عن سعادته بكل الأصداء التي حدثت، معلقا بأن الوصول للجمهور بهذه الطريقة هو الهدف من تقديم الشخصيات وهذا ما يدل على النجاح، هذا بخلاف سعادته الغامرة بالعمل مع الفنانة وفاء عامر التي أكد أن العمل معها متعة كبيرة وأنها شخصية رائعة تعلّم منها الكثير، مشيرا الى أن الأجواء كانت جميلة وممتعة مع الفنانة سلمى أبوضيف وكل الفنانين الشباب الموجودين في العمل.