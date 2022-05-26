كشفت الفنانة هنا الزاهد عن تعرضها لإصابة شديدة في ركبتها، أثناء تصوير أحدث أفلامها «بحبك»، من بطولة وتأليف وإخراج النجم تامر حسني، والمقرر الانتهاء من تصويره بأسرع وقت ممكن للحاق بموسم أفلام عيد الأضحى المبارك.



ونشرت هنا صورة من كواليس تصوير الفيلم تظهر احمرارا شديدا في ركبتها اليسرى، وعلقت عليها عبر خاصية الاستوري في حسابها على «انستغرام»: «إصابات التصوير المستمرة في الركبة».



من جانب آخر، كشفت الزاهد، عن سبب غيابها عن المشاركة بموسم المسلسلات المصرية لرمضان الماضي، وهو انشغالها بتصوير فيلمين الأول مع تامر حسني، والثاني بعنوان «بضع ساعات في يوم ما».