عبدالعزيز الفضلي



دعا رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي وزارة التربية الى ضرورة رفع نسبة التخصص النادر لجميع المواد الدراسية بهدف استقطاب الكوادر الوطنية للعملية التعليمية. جاء ذلك في كتاب وجهه الهولي لوكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، جاء فيه: في إطار حرص جمعية المعلمين الكويتية على تعزيز مجالات التعاون المستمرة كل ما يخص العملية التعليمية والتربوية وما يسهم في حل القضايا التربوية التي تواجه الميدان التربوي، يسرنا أن نتقدم إليكم بمقترح رفع نسبة التخصص النادر لجميع التخصصات والمراحل التعليمية ما يسهم في تحفيز الكوادر الوطنية بجميع المواد الدراسية ويسهم بالاتجاه نحو هذه التخصصات في كليات الإعداد وتأهيل المعلمين بما يحقق الأهداف التي تتطلع لها الدولة وأجهزتها نحو استقطاب الكوادر الوطنية للعملية التعليمية.