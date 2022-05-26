تقيم الجامعة الأمريكية الدولية أول حفل تخريج يوم السبت 28 مايو 2022، لتكريم أول دفعة من خريجي جامعتنا، من بين الطلبة الذين سيتم تكريمهم طالبة التصميم الجرافيكي رهف حسين الخلف أول خريجة من تخصص التصميم الجرافيكي.



وتخرجت رهف في مدرسة حبيبة الأنصارية الثانوية، وكانت طالبة نشطة أكاديميا واجتماعيا، حيث حققت درجات عالية بالإضافة إلى مشاركتها في نادي الفتاة الرياضي كعداءة.



وأبدت رهف روح التفاني في دراستها والدافع لتحقيق النجاح في الجامعة الأمريكية الدولية، حيث استمرت رهف في أن تكون مصدر إلهام للآخرين من خلال التوفيق بين حياتها الأكاديمية الصارمة ودورها كطالبة موظفة في الحرم الجامعي والمشاركة في فعاليات الحرم الجامعي مثل التطوع للمساعدة في إعداد the Violet Hour مع الفنانين المشهورين كيت داودي وكوستيا نوفيسلوف، تسثتمر رهف وقتها جيدا.



ومن أجل الانطلاق التاريخي الأول من نوعه في مسيرة الجامعة الأمريكية الدولية، ستمثل رهف دفعة 2022 وستلقي كلمة كممثلة عن زملائها الطلبة.



هذا، وتنسب رهف الفضل إلى الجامعة الأمريكية الدولية في انتقالها من فنانة إلى مصممة، حيث يمكن رؤية العديد من أعمال رهف الفنية في جميع أنحاء الحرم الجامعي وتظهر في المنشآت الفنية واسعة النطاق التي تزين العديد من المساحات الطلابية حول الحرم الجامعي. «كانت تجربتي في الجامعة الأمريكية الدولية ملهمة، العمل مع أساتذتي ذوي الاحترافية العالية الذين وجهوني طوال رحلتي والأصدقاء المحفزين الذين كونتهم هنا جعلوا تجربتي في AIU لا تنسى مدى الحياة».



وبينما تستعد AIU لحفل التخرج الأول، يسود جو من الاثارة والترقب على نطاق واسع في الحرم الجامعي، فالعديد من خريجينا سيستمرون في مسيرتهم التعليمية لما هو أعلى، والبعض الآخر قد يبدأ حياته المهنية، من خلال AIU، وسيصبح الطلبة معيارا للفن والتعلم، مما يجعلهم معروفين ومميزين في أي مكان.