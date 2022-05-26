في زيارة ميدانية فريدة من نوعها، قام وفد من طلبة مقرر «الرفع الاصطناعي وتصميم معدات النفط والغاز» في قسم هندسة البترول بجامعة الكويت بإشراف د.عيسى الصفران بزيارة مركز تجميع النفط 19، ومحطة تعزيز الغاز 140 الواقعين في حقل برقان والتابعين لشركة نفط الكويت.



كما زار الوفد أحد آبار النفط في حقل برقان الذي ينتج عن طريق الرفع الاصطناعي للنفط، وقد رافقهم أثناء الزيارة مجموعة من مهندسي وإداريي الشركة لشرح عمليات إنتاج وتعزيز وتكرير النفط والغاز.



وقد تمثل هدف الزيارة بتقديم مشاهدة حية وخبرة عملية للطلبة لعمليات إنتاج النفط والغاز، وربط الدراسة النظرية أثناء الفصل الدراسي بالواقع العملي، وذلك لتعزيز فهم الطلبة لمحتوى المقرر، كما هدفت الزيارة الميدانية إلى تعزيز التعاون والشراكة بين جامعة الكويت وشركة نفط الكويت، لما لذلك من أهمية في تحقق الفائدة لأبنائنا الطلبة بعد التخرج وتهيئتهم للالتحاق بشركات القطاع.