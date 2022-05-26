عبدالعزيز الفضلي



أقامت مدرسة عبد المحسن البدر الابتدائية للبنين والتابعة لمنطقة العاصمة التعليمية فعالية تحت عنوان «بكم ومعكم نتجاوز فاقدنا التعليمي». وقالت مدير إدارة الشؤون التعليمية دلال الناهض أنه تم عرض تجربة المدرسة في تطبيق الخطط الموضوعة من قبل التواجيه الفنية لمعالجة الفاقد حيث لمسنا نجاح هذه الخطط من خلال عرض النتائج التي حصل عليها المتعلمون من خلال تحصيلهم النهائي، متمنية لهم مزيدا من التقدم والازدهار في كل المجالات. بدورها، قامت مدير إدارة المدرسة دلال الشمري بعرض التجربة الفعلية بتجاوز مشكلة الفاقد التعليمي، والتي كانت نتيجة تبعات أزمة جائحة «كوفيد 19» التي مر بها العالم أجمع، مشيرة الى أننا استطعنا بفضل من الله تعالى تجاوز هذه الأزمة إلى الحد المعقول وارتأينا أن نعرض هذه التجربة في المدرسة.‫