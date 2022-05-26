عبدالعزيز الفضلي



شارك المستشار التربوي الكويتي في المنظمة العالمية لحماية الطفل في بروكسل عادل الراشد بالمؤتمر الدولي لخطوط مساندة الطفل والذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة على مدى يومين.



وقال الراشد: لقد تميز المؤتمر بأن كانت إدارة جميع جلساته من قبل أطفال مميزين رغم ثقل الملفات التي تمت دراستها، مشيرا الى ان موضوع المؤتمر تناسب مع اليوم العالمي لخطوط مساندة الطفل، مما يعني أهمية الانفتاح على تجارب الدول والمنظمات المختلفة التي جمعت شخصيات ومنظمات من أكثر دول العالم.



وأضاف ان المؤتمر ناقش مواضيع مهمة كالتنمر والعنف والعدوان ووضع مجموعة من الرؤى والحلول والأدوات وجمع مجموعة من التجارب والثقافات، منوها بأن المنظمة العالمية لحماية الطفل كانت لها مشاركات قيمة من العديد من أعضائها وكذلك ضيوفها المتميزين.



وناشد الراشد المنظمات المدنية الكويتية للمبادرة في تطوير أدوات ووسائلها في هذا المشروع الرائد والخاص بخطوط مساندة الطفل، معربا عن شكره وتقديره لدولة قطر وصاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد وللمدير التنفيذي لمركز حماية وتأهيل الطفل والمرأة آمان عبدالعزيز آل إسحاق.