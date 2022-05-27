توج روما الإيطالي بأول نسخة من دوري المؤتمر الأوروبي «كونفرنس ليغ» عقب فوزه على فينورد روتردام الهولندي 1-0 في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة الألبانية تيرانا.



وأحرز نجم خط وسط «ذئاب العاصمة» نيكولو زانيولو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 32 من عمر المباراة، ليمنح فريقه اللقب الخارجي الأول في تاريخ النادي.



وقال المدير الفني لروما جوزيه مورينيو في تصريحات أبرزتها شبكة «سبورت ميدياست»: «الليلة (الاربعاء) كتبنا تاريخ هذا النادي، كان من الصعب تحقيق هذا النجاح، لكننا كنا نهدف للفوز».



وأكد المدرب البرتغالي صاحب الـ 59 عاما: «أنا باق في روما، ليس هناك من شك في ذلك، أشعر بأنني رومانيستا بنسبة 100%، حتى إذا كانت هناك شائعات، فأنا أريد البقاء في روما».

وأردف: «دوري المؤتمر مسابقة شعرنا بأنه يمكننا الفوز بها من البداية، ثم جاءت بعض الفرق الرائعة للقتال ولم يكن من السهل رفع اللقب، سيبقى هذا الانتصار في تاريخ روما، وأيضا في تاريخي».



وتابع المدير الفني لروما: «جنبا إلى جنب مع فيرغسون وتراباتوني، أنا الوحيد الذي فزت في 3 عقود، هذا الشيء يجعلني أشعر بأنني تقدمت قليلا، هذا رائع لمسيرتي، والآن سأذهب في إجازة».



وأصبح مورينيو أول مدرب في تاريخ كرة القدم يتمكن من الفوز بالبطولات الأوروبية الثلاثة الأكبر على مستوى الأندية.



وكان المدرب البرتغالي المعروف قد سبق له الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي، كما فاز بلقب الدوري الأوروبي مع مان يونايتد، قبل أن يحقق بطولة دوري المؤتمر الأوروبي مع روما.



سلوت يلوم الحظ



من جهته، اعتبر المدير الفني لفينورد الهولندي أرني سلوت عقب خسارة اللقب، أن فريقه كان أفضل في الشوط الثاني، لكنه «كان يحتاج لقليل من الحظ، وهو ما لم يحدث».



وقال المدرب الهولندي: «من الممتع دائما مشاهدة كيف تسير أول 15 دقيقة. خلال تلك الفترة سيطرنا بشكل جيد على المباراة، لكن الشوط يمتد لـ 45 دقيقة. مشكلتنا كانت في القرارات التي يتخذها لاعبونا مع وبدون الكرة».



واختتم صاحب الـ 45 عاما تصريحاته «أبلغت اللاعبين بين الشوطين الجوانب التي يجب تحسينها. كانت هناك حالة تركيز كبيرة منذ بداية الشوط الثاني، لكننا كنا نحتاج لقليل من الحظ، غير أن هذا لم يحدث.

كان هناك الوقت والفرص للتسجيل، لكننا لم ننجح في ترجمتها. ربما هذا يعود الى قيمة المنافس».