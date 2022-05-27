صنف ريال مدريد الإسباني على أنه النادي الأعلى قيمة في أوروبا، وفقا لتقرير سنوي صادر عن محللي «فوتبول بنشمارك» أمس.



ويصنف هذا التقرير أهم 32 ناديا في أوروبا، ويحتسب قيمة الأندية استنادا إلى أوضاعها المالية السنوية مع تقييم قيمة اللاعبين.



ويتصدر ريال مدريد الذي تبلغ قيمته 3.184 مليارات يورو الترتيب للعام الرابع على التوالي.



وأكمل مان يونايتد الإنجليزي (2.9 مليار يورو) وبرشلونة الإسباني (2.8) عقد ثلاثي المقدمة، تلاهما بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي.



في المقابل، سجل نادي باريس سان جرمان الفرنسي أقوى نمو إجمالي منذ 7 سنوات، وهو تاريخ إصدار التقرير الأول، مع زيادة في قيمته بنسبة 153%، وحل في المرتبة الثامنة مع 2.132 مليار يورو.