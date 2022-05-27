أكد النجم المصري محمد صلاح أنه سيبقى في صفوف ناديه ليفربول الانجليزي حتى نهاية عقده الموسم المقبل من دون ان يلتزم ما إذا كان سيجدد أم لا.



وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو 2023، وقد دخل في مفاوضات طويلة الأمد بالأشهر الأخيرة مع ليفربول من أجل تجديده، لكن الطرفين لم يتوصلا الى اتفاق حتى الآن.



وقال صلاح: «لا أريد التحدث عن (تجديد) العقد. سأبقى هنا بالتأكيد الموسم المقبل، سنرى ماذا سيحصل بعد ذلك».



أما شريكه في خط المقدمة السنغالي ساديو ماني فرفض بدوره الحديث عن تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2023 أيضا بقوله لشبكة «سكاي سبورتس»، وقال: «السؤال حول مستقبلي سأعلن عنه بعد نهائي دوري أبطال أوروبا».



في المقابل، نفى مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أن يكون مصير كل من صلاح ومانيه مرتبطا بنتيجة المباراة النهائية بقوله: «كلا على الإطلاق. لماذا؟ إذا فزنا هل يريدان الرحيل؟».