يشارك المنتخب الوطني للباركور الذي شكله اتحاد الجمباز حديثا في بطولة العالم للعبة التي تقام حاليا في مدينة مونبيليه الفرنسية.



ويترأس وفد المنتخب في البطولة عضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالحسين الخليفي، ويضم الوفد المدرب سليمان عبدالرضا والحكم الدولي محمد العطار بالإضافة إلى 3 لاعبين هم محمد الشطي، وعلي الشطي، وهاشم رمضان.



ويأمل اتحاد الجمباز أن يسجل منتخب الباركور حضورا قويا في أول مشاركة رسمية له في بطولة بهذا الحجم، إذ استعد جيدا لهذه المناسبة من خلال تدريبات يومية مكثفة خاضها قبل السفر إلى فرنسا.



وتعتبر «الباركور» من الرياضات المثيرة التي انتشرت انتشارا واسعا في الفترة الأخيرة ويشرف عليها الاتحاد الدولي للجمباز، فيما أولى الاتحاد الكويتي هذه اللعبة كل الاهتمام والحرص على توفير أسس وعناصر هذه الرياضة بهدف تنظيم أنشطتها في البلاد بعد أن باتت تستهوي شريحة واسعة من الشباب والفتيات.