يشارك المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، في مباراة فريقه ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني يوم غد السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعانى المدافع من إصابة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشلسي أوائل الشهر الجاري، ليغيب عن آخر مباراتين للفريق في بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال فان دايك في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: «نعم، إنني في حالة جيدة بالفعل، ليس لدي أي مشكلة ومتحمس لمباراة يوم السبت بالطبع». وبسؤاله عن إذا ما كان غيابه لمدة أسبوعين ساعده على التعافي، قال فان دايك: «نعم لقد كان ذلك مفيدا بالجانب البدني».