ثامر السليم



أقام عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر حفل عشاء لأبناء الدائرة الثالثة مساء أمس الأول بمناسبة فوزه بعضوية المجلس البلدي.



وقال العبدالجادر في تصريح لـ «الأنباء»: نهنئ أهل الكويت بنجاح العرس الديموقراطي، والزملاء الذين حالفهم الحظ بالفوز بعضوية المجلس وتمثيل الأمة، معربا عن شكره لأهالي الدائرة الثالثة على ثقتهم به مؤكدا أنه سيكون عند حسن الظن كما عهدوه دائما.



وأضاف: هذا المقعد ليس لفهد العبدالجادر وإنما لجميع أبناء الدائرة، وهدفي الأول خدمة الكويت والمواطن، ونحن مقبلون على مرحلة مهمة من التنمية تتطلب منا التكاتف والتعاون من أجل وطننا العزيز الذي يستحق منا الكثير، مشيرا الى أن أولوياته خلال الفترة المقبلة هي القضايا الشبابية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.



وطالب الحكومة بالحرص على اختيار الأعضاء الـ 6 المعينين من أصحاب الخبرة والكفاءة للمساهمة في وجود توازن فني داخل المجلس، مؤكدا أنه سيمد يده لكل من يريد نهضة الكويت وتنميتها ورفعتها ولن يتوانى في الوقوف بوجه كل من يحاول تعطيل المشاريع في البلاد، داعيا زملاءه من أعضاء المجلس إلى ضرورة العمل كفريق واحد.