

أقامت الأمانة العامة للمجلس البلدي مأدبة عشاء مساء أمس الأول على شرف رئيس المجلس البلدي السابق أسامة العتيبي بمناسبة انتهاء الفصل التشريعي الثاني عشر، حيث قدم للمحتفى به درعا تذكارية من قبل الأمين العام للمجلس جاسم الحبيب والأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية عبد المحسن أبا الخيل نظيرا لجهوده وإسهاماته وإنجازاته المشهودة خلال رئاسته للمجلس البلدي.



وحضر المأدبة كل من الوزراء السابقين د.هند الصبيح، وحسام الرومي، وفهد الشعلة، والأمين العام السابق للمجلس البلدي بدر الرفاعي، وأعضاء المجلس البلدي الحاليين والسابقين د.حسن كمال، عبدالله المحري، مشعل الحمضان، م.عبد السلام الرندي، وم.مها البغلي، ومن الجهاز التنفيذي م.فيصل الجمعة، وفواز النمران وخلف المطيري وم.فهد الشتيلي وم.سعد المحيلبي وم.عمار العمار.