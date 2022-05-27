

أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام الفريق الرقابي بالنوبة (ج) بفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بتنفيذ جولة ميدانية بمنطقتي أبو فطيرة الحرفية وضاحية صباح السالم للتأكد من التزام المحلات بلوائح وأنظمة البلدية إلى جانب رصد العقارات المخالفة لأنظمة البناء والإعلانات العشوائية بالشوارع والميادين.



وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة ناصر الهاجري أن الجولة الميدانية التي نفذها الفريق الرقابي بالنوبة (ج) على المحلات والأسواق المركزية بمنطقتي أبو فطيرة الحرفية وضاحية صباح السالم أسفرت عن تحرير مخالفتين بعد المرور والكشف على 50 محلا.



وقال الهاجري إن المخالفتين بسبب عدم تجديد ترخيص الإعلان وعدم وضع الترخيص في مكان بارز بالمخالفة لقانون 87/2015 فضلا عن توجيه 7 إنذارات هندسية وطلب إحضار التراخيص الهندسية إلى جانب إزالة 26 إعلانا مخالفا حجم صغير و6 إعلانات حجم كبير تشوه المنظر العام وتعيق الرؤية عن قائدي المركبات.



وأضاف قائلا إن المفتشين بالفريق لا يألو جهدا في رصد ومتابعة المخالفين لشروط ولوائح وأنظمة البلدية المعمول بها للحد من كل المظاهر السلبية، داعيا أصحاب المحلات للتنبيه على العاملين لديهم بالتأكد من سريان رخصة تجديد الإعلان إلى جانب وضعه في مكان بارز تجنبا للمخالفة والغرامة.