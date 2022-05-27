عبدالعزيز جاسم



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة الصربي زيلكو ماركوف الفائز بكأس سمو الأمير في نسخته الأخيرة، في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الإنجاز الأول الذي حققه مع فريقه رغم قصر المدة، جاء بعمل مدروس ومتقن، ولم يكن وليد المصادفة أو ضربة حظ، وهناك أسباب كثيرة وراء عدم فوزنا بلقب الدوري الممتاز، ليس هناك متسع لشرحها، ولكن فيما يتعلق بكأس الأمير فقد أحكمنا السيطرة عليها منذ الدور الأول، ودانت لنا الأفضلية الميدانية في أغلب المباريات، وتمكنا من المضي قدما في منافسات صعبة حتى ظفرنا باللقب، الذي يعد هدفنا الجماعي.



ولفت إلى أن تجديد عقده للموسم المقبل، لم يحسم بعد، وسوف يجتمع مع الإدارة في الأيام القليلة المقبلة للبت بشكل نهائي في الأمر.



وحول ما إذا كان قراره بتدريب كاظمة في منتصف الموسم مخاطرة، قال ماركوف: لدي معرفة مسبقة بالكرة الكويتية، وبالجودة التي يمتاز بها لاعبو كاظمة، والمركز المتقدم للفريق في الدوري وعليه جاءت الموافقة سريعة، ولم أعان من صعوبة البدايات، حيث تأقلمت سريعا مع اللاعبين.

وذكر ماركوف أن «البرتقالي» يحتاج لوضع نظام ثابت، يشمل كيفية التدرب واللعب، وآلية العمل اليومي، وتطوير التواصل التلقائي بين اللاعبين داخل الملعب، وهذا كله يحتاج إلى عاملي الوقت والالتزام من الجميع، كما أن كاظمة يحتاج إلى محترفين جدد، لتعزيز حظوظه بالمنافسة على جميع الألقاب في المسابقات المقبلة، ولدينا عدد وافر من العناصر المحلية المتميزة التي يعتمد عليها.



وأشار ماركوف إلى ان الغيابات التي عانى منها الفريق هي أبرز العقبات التي واجهته في كأس سمو الأمير، وفي مقدمتها علي عتيق في المباراة النهائية.

وأضاف: تجبرنا الغيابات الطارئة بسبب الإصابة أو البطاقات الملونة على إجراء تعديلات على تشكيلة الفريق، وطريقة لعبه، مما يسبب بعض الإرباك أحيانا.



وشدد على أن الدوري الكويتي يحتاج لمزيد من التطوير، لكي يسهم بدوره في رفع المستوى الفني، والمعدل اللياقي للاعبين، مضيفا ان المدرب جزء من منظومة كبيرة، لافتا الى اننا نحتاج لمعرفة كل شيء يتعلق بالمسابقات الموسم المقبل، قبل بدايتها بوقت كاف، ونأمل من مجلس إدارة الاتحاد الجديد الأخذ بيد الكرة الكويتية إلى مراحل أفضل.