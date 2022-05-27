تدخل دورة الألعاب الخليجية الثالثة والمقامة في الكويت برعاية صاحب السمو الأمير يومها الثاني عشر وسط صدارة كويتية لجدول الميداليات بإجمالي 71 ميدالية (25 ذهبية و21 فضية و25 برونزية) بعدما أضافت المنتخبات الكويتية 3 برونزيات في الجودو وفضية كرة السلة علاوة على برونزية في الألعاب الإلكترونية، فيما بقيت البحرين ثانية بـ 55 ميدالية (20 ذهبية و20 فضية و15 برونزية) فيما ارتقت الإمارات إلى المركز الثالث بعدما رفعت رصيدها إلى 39 ميدالية (16 ذهبية و14 فضية و10 برونزيات) بعد نتائجها اللافتة في لعبتي الجودو والسلة، بينما تراجعت قطر إلى المركز الرابع برصيد 42 ميدالية (12 ذهبية و18 فضية و12 برونزية)، فيما احتلت عمان المركز الخامس 27 ميدالية (11 ذهبية و5 فضيات و11 برونزية)، كما ظلت السعودية في المركز السادس بواقع 45 ميدالية (10 ذهبيات و14 فضية و21 برونزية).



الطائرة واليد



ويشهد برنامج اليوم اختتام مسابقة الكرة الطائرة وانطلاق منافسات التنس الأرضي فرق، واستكمال مباريات البادل، أما مسابقة كرة السلة «3 ضد 3» للسيدات فستكون انطلاقتها غد السبت.



ففي منافسات الكرة الطائرة تقام اليوم مباريات الجولة الأخيرة، حيث يلتقي في 3 عصرا الإمارات وقطر، يعقبها في 5 مواجهة السعودية وعمان، على أن تختتم لقاءات اليوم في 7 مساء بمواجهة الكويت والبحرين.



ويحتل «العنابي» الصدارة قبل الجولة الأخيرة بـ 9 نقاط، يليه «الأحمر البحريني» بنفس الرصيد أيضا ثم «الأزرق» بـ 7 نقاط فمنتخب عمان بـ 5 نقاط والسعودية بـ 3 نقاط، بينما يتذيل المنتخب الإماراتي الترتيب من دون رصيد.



وكانت الجولة قبل الأخيرة، والتي أقيمت أمس الأول شهدت فوز الكويت على السعودية 3-0 وهي النتيجة نفسها التي تغلب فيها قطر على البحرين بينما انتصر عمان على الإمارات 3-1. وتعتبر مباريات الجولة الأخيرة مهمة وحاسمة لفرق الصدارة، حيث يرغب المنتخب القطري في حسم اللقب دون خسارة إلى جانب عدم دخوله بحسبة نتائج الأشواط إذا ما خسر وفاز البحرين، وسيكون أمام الكويت عدة فرص للحصول على المركز الثاني ووصافة الدورة أو على أقل تقدير نيل البرونزية وصعود منصة التتويج.



إلى ذلك، خسر منتخب الكويت أمام نظيره البحريني 29-30، في افتتاح منافسات كرة اليد، إذ لم ينجح منتخبنا في المحافظة على تقدمه بالشوط الأول 19-14، وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، فازت قطر على السعودية 33-20 (الشوط الأول 18-7)، وتخلد المنتخبات إلى الراحة اليوم، بعدما لعبت أمس مباريات الجولة الثانية. وتختتم منافسات اللعبة مع نهاية الدورة في 31 الجاري.



الألعاب الإلكترونية والجودو



وأضاف منتخب الألعاب الإلكترونية للرجال برونزية جديدة إلى رصيد الكويت بعدما حل ثالثا في منافسات لعبة (league of legend) التي أحرز ذهبيتها المنتخب السعودي، في حين ذهبت الفضية للمنتخب الإماراتي.



وكان الفريق الكويتي المكون من عبدالله الريش ومشاري الكايد ومديرهما الفني عبدالله المسباح قد أحرز ذهبية لعبة «فيفا 22» في فئة الرجال، في حين توج فريق السيدات السعودي المكون من نجد العياف وأفراح محمد بذهبية اللعبة نفسها في فئة السيدات.



واختتمت الأربعاء منافسات الجودو بإقامة مسابقات في 4 أوزان، إذ أحرز الكويتي محمد محمد برونزية وزن تحت 81 كغم، كما أحرز زميله يوسف دشتي برونزية وزن تحت 90 كغم، وأيضا حصد الكويتي حمد الراشد على برونزية تحت 100 كغم وأيضا حقق عبدالله طالب برونزية فوق 100 كغم.



‏كما نال منتخب الكويت لكرة السلة الفضية بعد خسارته في المباراة النهائية من الإمارات 73-76، إذ غاب التوفيق عن «الأزرق» في المباراة، خاصة في الرميات الحرة أو الثلاثية، وتأخر بفارق 12 نقطة قبل أن يقلص النتيجة الى 3 نقاط فقط عند النهاية، فيما أحرزت السعودية البرونزية بالفوز على البحرين 65-57.



إلى ذلك، تنطلق غدا السبت منافسات كرة السلة «3 ضد 3» للسيدات، وتشهد اقامة 15 مباراة بشكل متتالي ابتداء من 9 صباحا حتى 4:30 عصرا، فيما يقام الدوران نصف النهائي والنهائي الأحد في الـ 8 مساء.



تنس الفرق والبادل



هذا، وتنطلق في 4.30 مساء اليوم منافسات الفرق في لعبة التنس الأرضي، بمشاركة 5 منتخبات بعد اعتذار عمان، وكانت نتائج نصف النهائي الفردي قد أسفرت عن فوز الكويتي عيسى قبازرد على القطري راشد نواف بشوطين لشوط وبنتيجة 6/4 و4/6 و6/2، أما في منافسات الزوجي فتغلب الثنائي السعودي عمر وسعود الحقباني على الكويتي علي الشطي وعبدالحميد مبارك بشوطين دون مقابل 6/1 و6/2.



كما تستكمل اليوم منافسات البادل التي تقام للمرة الأولى بإقامة مباراتين، تجمع الأولى قطر مع الإمارات، وفي الثانية يلعب السعودية مع البحرين. وفي فئة السيدات، تقام اليوم أيضا مباراتان تجمع الأولى الكويت مع الإمارات، ويلتقي في الثانية عمان مع البحرين.



وكان منتخبا الكويت للرجال والسيدات واصلا انتصاراتهما في الدورة بعدما حقق كل منهما فوزه الثاني في الجولة الثانية، ففي منافسات الرجال، تغلبت الكويت على البحرين 3-0. وفي منافسات السيدات تغلب منتخب الكويت على نظيره البحريني 2-1.