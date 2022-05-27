مبارك الخالدي



تغادر البلاد غدا السبت بعثة منتخبنا الوطني الأولمبي متوجهة إلى أوزبكستان للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستنطلق في الاول من يونيو المقبل حتى 19 منه بمشاركة 16 منتخبا تم توزيعها على اربع مجموعات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.



ويلعب منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الثانية التي تضم الى جواره منتخبات أستراليا والعراق والأردن.

ويرأس البعثة عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم منصور باشا وعضوية الجهاز الإداري برئاسة مدير المنتخب مشاري فيحان والجهاز الفني بقيادة المدرب عبدالعزيز حمادة والمدربين المساعدين محمد الفيلكاوي وطارق الخليفي بمشاركة 26 لاعبا.



وكان الجهاز الفني قد استدعى لاعبي المنتخب الأول مهدي دشتي وناصر فالح، واللاعب عثمان الشمري للانضمام الى بعثة المنتخب، كما تم قبول اعتذار اللاعب محمد الهويدي.

وأجرى الأزرق حصة تدريبية صباح امس على ستاد ثامر بنادي السالمية للوقوف على الحالة البدنية للاعبين.

الجدير بالذكر أن الازرق يفتتح مواجهات مجموعته بلقاء المنتخب الأسترالي في الأول من يونيو المقبل، وفي الجولة الثانية التي تقام 4 يونيو يواجه الأزرق منتخب الأردن، ويختتم مواجهات الدور التمهيدي بمواجهة منتخب العراق 7 منه.



من جانب آخر، كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن هوية المجموعات الأربع لكأس آسيا لكرة الصالات 2022، والتي ستقام في الكويت خلال سبتمبر المقبل.

وأجرى الاتحاد الآسيوي مراسم القرعة للبطولة إلكترونيا، وجاء منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبات العراق وتايلند وعمان.



وبحسب نظام البطولة، فإن المنتخبين الحاصلين على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة يتأهلان للدور ربع النهائي.