كرّم المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود البطل الكويتي العالمي محمد بوربيع، بدخوله موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية للمرة الثالثة بحصوله على 25 ميدالية في بطولة العالم للدراجات المائية. وأشاد الحمود بجهود بوربيع مقدرا له هذا الإنجاز الكبير على الرغم من كل المعوقات التي واجهته خلال المنافسات وحرصه على تمثيل الكويت رفع علمها خفاقا في كل الميادين، كما أكد دعم القيادة السياسية الكامل للرياضة والرياضيين، خاصة الذين يرفعون رأس الكويت عاليا في المحافل الدولية وأن الدولة لن تدخر جهدا في الارتقاء بالمنظومة الرياضية بكل الألعاب الفردية منها والجماعية، والعمل على تحفيز اللاعبين لمواصلة مشوار التميز والتفوق.



من جهته، تقدم بوربيع بالشكر والتقدير للشيخ فيصل الحمود على هذا التكريم، مشيدا بجهوده في دعم الشباب الكويتي وحثهم على العطاء من خلال تكريم المتفوقين في كل المجالات المختلفة.