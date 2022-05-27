هادي العنزي



يغادر صباح اليوم وفد منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة إلى العاصمة الأردنية عمان لإقامة معسكر تدريبي يستمر حتى31 الجاري، قبل أن يبدأ بعدها الأزرق خوض منافسات النافذة الآسيوية، حيث سيلتقي مع فلسطين والعراق في منافسات المجموعة الثانية لتصفيات كأس أسيا، على أن يخوض قبلها مباراة ودية مع المنتخب الأردني قبل المشاركة في المنافسات الآسيوية.



من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس الوفد رشيد العنزي، أن الأزرق طوى صفحة دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة، وقال إننا خرجنا بنتائج إيجابية، لعل في مقدمتها الحصول على منتخب واعد تنتظره العديد من الاستحقاقات في الفترة المقبلة»، مبديا ثقة مجلس الإدارة بالجهازين الفني والإداري واللاعبين في تقديم مستوى مميز بالتصفيات الآسيوية.

وشكر العنزي جميع اللاعبين والجماهير الوفية التي آزرت الأزرق في الدورة الخليجية، وجميع القائمين على دورة الألعاب الخليجية، وفي مقدمتهم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي، واللجنة الأولمبية الكويتية برئاسة الشيخ فهد الناصر، والهيئة العامة للرياضة بقيادة حمود فليطح، وذلك على الجهود الكبيرة التي بذلوها خلال الدورة.

ويضم وفد الأزرق المغادر إلى الأردن، غازي العتيبي وعبدالرحمن الناشي إداريين، وعادل التلاتلي مدربا، وخالد العميري وجاسم الأرملي مساعدين للمدرب، ومحمد الحميدان مشرفا، و14 لاعبا هم: الكسندر الغيص، وأحمد البلوشي، وعبدالمحسن الموسوي، وتركي حمود، وحمد عدنان، ومحمد عدنان، ومصطفى الرفاعي، وعمران جوهر، وعبدالعزيز الحميدي، وصالح اليوسف، ويوسف بورحمة، وسهو الشمري، وراشد الرباح، وعلي الهدهود.