استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس في مكتبه بمقر وزارة الداخلية أمس مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي د.ناصر بن أحمد أبا الخيل، ومدير إدارة التعاون الخليجي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) طلال بن فايز الفارسي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وخلال اللقاء أكد الفريق البرجس على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتم بحث آلية تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الفساد بين البلدين، مشيدا بما حققته المملكة من نقلة نوعية في إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، ما جعلها مثالا يحتذى في تعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.

كما استقبل الفريق البرجس المقدم محمد إبراهيم بوربيع من مرتبات الإدارة العامة للمرور، وذلك لتكريمه عقب دخوله موسوعة «غينيس» للمرة الثالثة على التوالي لحصوله على 25 ميدالية ذهبية في بطولة العالم على مدى 14 عاما، بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ.



وأشاد البرجس بما حققه بوربيع من إنجازات رياضية مميزة في رياضة الدراجات المائية وتسجيله في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية للمرة الثالثة على التوالي، مؤكدا ان هذه الإنجازات بمنزلة وسام فخر واعتزاز لمنتسبي المؤسسة الأمنية وكل أبناء الكويت الذي يبذلون كل الجهود لرفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية.