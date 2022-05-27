أحمد خميس



علمت «الأنباء» ان وزارة الداخلية تتجه الى فرض عقوبات على كفلاء وافدين حضروا للبلاد بسمات دخول «زيارة» ولم يغادروا إلى بلدانهم، على أن تصل العقوبات إلى منع إصدار أي سمات لهؤلاء الكفلاء (زيارات أو التحاق بعائل) لمدة عامين.



وذكر مصدر ان هذه الإجراءات التي تقوم وزارة الداخلية بدراستها بناء على تعليمات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ أحمد النواف جاءت بعد تقارير رفعت من قبل قطاع شؤون الإقامة الذي يرأسه بالإنابة العميد وليد الطراروة وتضمنت ان 14653 وافدا دخلوا بتأشيرات خلال الأعوام الثلاثة الماضية حتى الأول من مايو ولم يغادروا إلى أوطانهم وانضموا إلى شريحة المخالفين. وذكر المصدر ان الوزارة تدرس إعطاء المخالفين الذين بلغت أعدادهم حتى الأول من مايو 149195 مهلة جديدة، بحيث تتيح لهم المهلة مغادرة البلاد من دون دفع الغرامات المستحقة عليهم مع إمكانية عودتهم الى البلاد بسمات دخول جديدة وعدم وضع أسمائهم في قوائم غير المصرح لهم بدخول



البلاد. وقال المصدر ان هذه المهلة قد تكون الأخيرة، على ان تقوم الوزارة عقب المهلة التي لم يحدد نوعها بشن حملات موسعة واتخاذ إجراءات إضافية بحق المخالفين ومن يقومون بإيوائهم.