شن قطاع الوقاية في قوة الإطفاء العام خلال الساعات القليلة الماضية حملة للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.

وأسفرت الحملة التي جاءت تحت إشراف مباشر ومتابعة من نائب رئيس قوة الإطفاء العام اللواء خالد عبدالله فهد، عن إغلاق 24 منشأة لوجود خطورة، وافتقادها الاشتراطات الوقاية من الحريق بواقع 19 منشأة في حولي، ومخازن في جنوب خيطان.



كما تمكن رجال مراكز السالمية وحولي والهلالي من السيطرة على حريق اندلع في عمارة بمنطقة ميدان حولي مساء الأربعاء.



وكان بلاغ ورد الى العمليات المركزية عن نشوب حريق في إحدى العمارات، وعلى أثره تم توجيه الفرق للتعامل مع الحريق، وعند الوصول للموقع تبين أن الحريق في الدور الثالث وان العمارة مكونة من سرداب وستة أدوار.



وأضافت الادارة أن فرق الاطفاء باشرت بعملية إخلاء السكان احترازيا وتمكنت من السيطرة على الحادث من دون وقوع أي إصابات.



هذا، وباشرت إدارة تحقيقات الحوادث عملها لمعرفة أسباب الحريق.