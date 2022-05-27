محمد الجلاهمة



واصل رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة مدير عام الادارة بالإنابة العقيد محمد قبازرد توجيه ضرباتهم الموجعة لتجار المواد المخدرة، وإحباط تسرب المزيد من تلك السموم الى السوق المحلي، وذلك بضبط وافدين من الجنسية الهندية، وقد عثر بحوزتهما على 52 كيلو من مادة الحشيش التي تم خلطها بالمادة المحظورة «تنباك»، وقد اعترف الوافدان باتجارهما في هذا الخليط الجديد لزيادة الربح المالي الذي يتحصلان عليه من جراء هذه التجارة المحرمة.



وكانت معلومات وردت الى مدير عام المكافحة العقيد محمد قبازرد عن اتجار وافد هندي في المواد المخدرة بمنطقة الفحيحيل، حيث تم تكليف فريق عمل بإجراء مزيد من التحريات، والذي أكد صحة المعلومات ليتم التنسيق مع النيابة العامة والحصول على إذن نيابي لضبط الوافدين متلبسين بالبيع، وفي الوقت المحدد حضر الوافد ولدى تسليمه كمية من المخدرات وتسلمه المبلغ المالي تم ضبطه، وبالتحقيق معه ارشد عن شريكه الهندي ايضا في منطقة السالمية، لينتقل رجال المباحث الى مسكن الشريك وضبطه، وبتفتيش مسكن المتهمين عثر بداخله على المضبوطات، حيث اعترفا بجلب تلك المخدرات عن طريق السجن وجار إحالتهما الى النيابة العامة.