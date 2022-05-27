واصلــت محكمـــة الاستئناف أمــس نظر استئنــــاف المواطـــن «ف.ص» المتهم بجريمة قتل المواطنة «ف.أ»، لحكم محكمة الجنايات القاضي في السادس من يوليو الماضي بإعدامه شنقا.

وقررت الدائرة الجزائية الثانية برئاسة المستشار نصــر آل هيد، إرجاء الدعوى إلى الثاني من شهر يونيو المقبل لاستدعاء الجراح الذي أشرف على محاولة إنقاذ حياة المجني عليها فور وصولها مستشفى العدان.



وتخلل جلسة أمس حضور واستجواب أحد الشهود وهو طبيب الإنعاش في مستشفى العدان، الذي أكد وصول المجني عليها متوفاة إلى المستشفى متأثرة بطعنة نافذة في القلب، من دون أن تجدي محاولات إنعاشها نفعا.

وطلب وكيل الجاني المحامي دوخي الحصبان إحضار الطبيب لاستجوابه حول محاولة تدخله لإنقاذ حياة المجني عليها محاولة منه للتشكيك في وصولها المستشفى متوفاة. أما وكيل ورثة المجني عليها المحامــي عبدالمحسن القطان فطالب بتقديم صور من أحكام صادرة ضد الجاني، وهنا قال الأخير للقطان: «حسبي الله عليك تلقاها بعيالك» وهنا تدخلت هيئة المحكمة لإسكاته.

يذكر أن المتهم يعترض في استئنافه على الحكم الأولي الذي أدانه بسبع تهم، وهي: الخطف عن طريق القوة، القتل عمدا مع سبق الإصرار، خطف قاصر بالقوة، تهديد بإلحاق الضرر، إتلاف مركبة عمدا، السير على رصيف المشاة، والدخول عكس السير.