تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز، وذلك بعد قضاء إجازة خاصة، هذا نصها:



صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



يسعدني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم (حفظكم الله ورعاكم) أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عودكم الحميد إلى أرض الوطن العزيز سالمين غانمين بعد قضاء إجازة خاصة، وإذ نحمد الله تعالى على عودة سموكم الميمونة، فإننا ندعوه جل وعلا أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن يحيط سموكم، حفظكم الله ورعاكم، بكريم عنايته وعظيم رعايته لاستكمال مسيرة الخير والتنمية، كما نسأله تعالى أن يديم على وطننا العزيز الأمن والاستقرار ويحقق له المزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادة سموكم الرشيدة (حفظكم الله ورعاكم).



مع أطيب الأمنيات،،،



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر جوابية لأخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه سموه من تهنئة بعودة سموه إلى أرض الوطن الغالي، وعلى ما أبداه سموه من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة، سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن العزيز وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناء الوطن لكل ما فيه خيره وخدمته ورفعة شأنه ويسدد الخطى للارتقاء بمساره الحضاري وتعزيز مكانته المرموقة لدى المجتمع الدولي عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة وأن يمتع سموه بموفور الصحة وتمام العافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسائل تهنئة من مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة، وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أعربوا فيها عن خالص التهنئة بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد قضاء إجازة خاصة، سائلين المولى تعالى أن يمتع سموه بموفور الصحة وتمام العافية وأن يحفظه قائدا حكيما وراعيا لمسيرة النهضة الزاخرة بالإنجازات التنموية تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وبمؤازرة سمو ولي العهد.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسائل شكر جوابية، ضمنها سموه خالص شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناءه لخدمته ورفعة شأنه ويسدد الخطى لتحقيق المزيد من الإنجازات الحضارية على صعيد مساره التنموي الطموح وأن يديم على الجميع وافر الصحة والعافية.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة سالومي زورابيشفلي رئيسة جمهورية جورجيا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولجمهورية جورجيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة سالومي زورابيشفلي رئيسة جمهورية جورجيا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، راجيا لها وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.