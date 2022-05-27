شاركت الكويت في اجتماع «مجموعة دراجون» الذي عقد في المملكة المتحدة وضم عددا من رؤساء أركان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق والمملكة المتحدة.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي ان الاجتماع الذي حضره اللواء الركن فهد الطريجي نيابة عن رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح ناقش أوجه التعاون المشترك بين الدول المشاركة وسبل تطوير القدرات والإمكانات العسكرية في الكثير من المجالات. وأضافت الوزارة ان اللواء الطريجي التقى مع رئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق اول بحري السير انتونيو راديكن على هامش الاجتماع، واشادا بعمق العلاقات والتعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.