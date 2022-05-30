أعلن المعهد الأميركي للخرسانة ـ فرع الكويت استكمال استعداداته لإقامة حفل توزيع جوائزه السنوية برعاية وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى في الساعة السابعة والنصف مساء غد الثلاثاء في قاعة مناسبات عبد الحسين معرفي بمركز مؤتمرات الهاشمي (فندق راديسون بلو). وقال رئيس المعهد بالكويت د.معتز الهواري، إن حفل هذا العام سيشتمل على 6 جوائز، موضحا أن الجائزة الأولى ستمنح للجهة المالكة للمشروع المحلي المتميز بالمعايير في التصميم المعماري والإنشائي والتنفيذ.



وأضاف د.الهواري أن الجائزة الثانية التصميم والإشراف للمكتب الاستشاري العالمي، والثالثة جائزة التصميم للدار الاستشارية المحلية، والرابعة لمقاول المشروع الرئيسي وأما الخامسة فستكون للمقاول العام، والسادسة لمزود الخرسانة للمشروع.



وزاد د.الهواري، إن المعهد بالكويت سيقوم هذا العام أيضا بتقديم جائزة وتكريم خاص لشخصية قدمت من خلال مسيرتها عطاء متميزا وإبداعا مشهودا في مجالات ذات علاقة بالهندسة والتنمية عموما وصناعة الخرسانة بشكل خاص، مشيدا باهتمام الوزير الموسى ورعايته لهذا الحفل الذي يمثل علامة سنوية فارقة في عالم التشييد والبناء في الكويت.



ولفت الهواري إلى أن هذه الجوائز تمنح من المعهد بالكويت كمنظمة دولية غير ربحية تساهم في تشجيع التطوير التقني ونشر ثقافة المستجدات في عالم تكنولوجيا الخرسانة في مجال التصاميم والإنشاءات، مضيفا أن فرع المعهد في الكويت يهدف إلى توسيع نطاق التعليم والمعرفة والتدريب التقني والبحوث العلمية في هذا المجال بجهود أعضائه وتجميع وتبادل المعلومات لخدمة تطوير جودة التشييد الخرساني والتصاميم المستخدمة في المنشآت وصيانة المنتجات الخرسانية للمباني بكافة أنواعها في الكويت.



وأشار د. الهواري إلى أن مثل تلك الجوائز قد منحت سابقا إلى عدد من الأشخاص والمشاريع وذلك من العام 2001، وحتى العام 2019، إلا أنها توقفت خلال العامين الماضيين بسبب ظروف الجائحة.