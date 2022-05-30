وجه رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص سعود عبدالعزيز العنزي الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على الثقة الغالية التي منحوها لمجلس الإدارة المنتخب، مؤكدا أن التأييد الكبير من قبل الجمعية العمومية يحمله وزملاءه في مجلس الإدارة مسؤولية كبيرة خلال المرحلة المقبلة.



وعبر العنزي عن اعتزازه بالمظهر الحضاري الذي خرجت به الانتخابات يوم الأربعاء الماضي بتاريخ 25/5/2022 وإصرار النقابيين على الظهور بهذه الصورة المشرفة لمصلحة النقابة بعيدا عن الأسماء، مبينا أن مجلس الإدارة الجديد يبذل أقصى ما لديه للارتقاء بجميع العاملين في القطاع النفطي الخاص، وأنه يسابق الزمن للوفاء بما وعد به لتبقى النقابة دائما في أحسن صورة. وشدد العنزي على أن مجلس الإدارة يحترم كل وجهات النظر لكن تبقى مصلحة العاملين هي التي تحكم القرار، كما أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الإنجازات على كل الأصعدة، مشيرا إلى أن هناك خطة متكاملة للوفاء بمصالح ومكتسبات العاملين في القطاع النفطي الخاص المستحقة لهم منذ سنوات دون وجود من يمثلهم سابقا، مشيرا إلى أن حقوق العاملين خط أحمر لا يمكن المساس بها أو التقليل من شأنها، الأمر الذي يترتب عليه بذل المزيد من الجهد في هذا الاتجاه. وأضاف العنزي أنه فخور بالإنجاز الذي حققته النقابة من إقبال تاريخي على الانتساب لعضويتها، حيث تم فتح باب التسجيل للاشتراك بالنقابة من 30 مارس 2022 حتى تاريخ 13 أبريل 2022 ولمدة ساعتين فقط يوميا خلال شهر رمضان المبارك، ورغم ضيق الوقت انتسب 1616 عاملا بالقطاع النفطي الخاص للنقابة، وهذا إنجاز تاريخي غير مسبوق، وحضر منهم الانتخابات 1486 للإدلاء بأصواتهم، أي ما يتخطى 92% من مجموع الأعضاء وبحضور الجمعية العمومية بالكامل. وأكد العنزي أن مجلس الإدارة لن يغفل عن حقوق ومكتسبات العاملين في أي وقت، كما أن النقابة ستكون الحصن الحصين للعاملين في المرحلة القادمة، وستؤدي رسالتها ودورها البناء في تقديم أفضل الخدمات للأعضاء في جميع المجالات.