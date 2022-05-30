عادل الشنان



أعلنت وزارة المواصلات عن اعتماد مكافأة الأعمال الممتازة للعام 2021 لـ 3323 موظفا تمهيدا لإيداعها في حساباتهم وصرفها خلال الأيام المقبلة بعد أن تم الانتهاء من جميع التقاييم المستحقة، وأيضا حصر وتقييم جميع الموظفين ما بين قياديين ومسؤولين وموظفين بمختلف قطاعات الوزارة، وذلك لمنح المستحقين وفقا للشروط التي حددها ديوان الخدمة المدنية.



وأشارت الوزارة في بيان صحافي إلى أن المكافأة ستمنح حسب الدرجة والمسمى الوظيفي وشروط ديوان الخدمة المدنية، ويجب أن يكون الموظف حاصلا على تقدير امتياز عن العام السابق.



وأوضحت أن المكافآت ستمنح لموظفي الوزارة بواقع 2500 دينار لوكيل الوزارة و2000 للوكيل المساعد و1500 دينار لمدير الإدارة ومدير المكتب و1250 للمراقب و1000 دينار لرئيس القسم ورئيس مكتب و850 لرئيس شعبة و800 دينار للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف العامة من الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة و600 دينار للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف العامة من الدرجة الخامسة حتى الثامنة و300 دينار للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة و300 دينار للموظفين غير الكويتيين العاملين براتب مقطوع و200 دينار للموظفين غير الكويتيين العاملين على بند الاستعانة بخدمات.