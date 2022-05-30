بداح العنزي



كشفت نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع في البلدية وعضو فريق عمل معالجة آثار حريق المباركية م.نادية الشريدة ان 25 فقط من اصحاب المحلات المتضررة في سوق المباركية قد تقدموا بناء على طلب البلدية بتحديث بيانات تراخيص محلاتهم التجارية.



وقالت الشريدة إن البلدية لديها رؤية في تطوير أسواق المباركية وتوفير مكونات جديدة من خلال الممارسة للمشروع الخاص بالتطوير ومواقف السيارات التابعة لها في المنطقة التجارية وحديقة البلدية.



تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية قد رصدت ميزانية خاصة لهذا الغرض بمبلغ 6 ملايين دينار لإعادة إعمار سوق المباركية المتأثر بالحريق نظرا لأهمية السوق كمعلم تاريخي وسياحي لدولة الكويت.