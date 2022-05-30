أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) قررت تمديد عقد استشاري مصفاة الزور (اميك فوستر ويلر) وذلك لحين الانتهاء بالكامل من أعمال المشروع المقررة في شهر ديسمبر المقبل. وفي التفاصيل، قالت المصادر إن «كيبك» قررت زيادة العقد بقيمة 4.9 ملايين دينار ما يعادل 3.37% من قيمة العقد الاجمالي المبرم مع مجموعة اميك فوستر ويلر المحدودة. ويعتبر هذا التمديد الثاني بعد الأمر التغييري الأول الذي تم إصداره من قبل الشركة في عام 2020 بقيمة 24.1 مليون دينار.