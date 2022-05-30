كشف محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي سالم الأصفر عن إحصائية المخالفات والإزالات التي تمت في العام الماضي لمحافظة حولي، مؤكدا أن عدد المخالفات الكبير يحتاج منا لوقفة جادة وتعاون كبير بين المؤسسات والأفراد لمحاربتها.



جاء ذلك خلال استقباله مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي محمد الجبعة وفرق العمل التابعة للإدارة في ديوان عام محافظة حولي صباح أمس.



وشدد خلال اللقاء على ضرورة رصد المخالفات ومتابعة شكاوى المواطنين وعدم التهاون مع أي مخالفة تهدد أمن المواطنين وتشوه المنظر العام لمناطق المحافظة.



وأكد الأصفر أهمية مساهمة المواطنين والمقيمين في جعل المحافظة أكثر أمنا ونظافة عن طريق رصد المخالفات وتقديم الشكاوى للجهات المختصة. وكشف الأصفر على هامش اللقاء عن الإحصائية المرصودة لعام 2021 والتي تضمنت مخالفة 75 عقارا وإخلاء 60 سكنا للعزاب في المناطق السكنية وقطع التيار عن 15 مبنى. وتضمنت الإحصائية إزالة أكثر من 1300 مظلة في الساحات العامة وعلى أملاك الدولة ورفع 314 حاجزا على الممرات والطرق، كما تمت إزالة 27 شاليها متنقلا، بينما تم تحرير أكثر من ألف مخالفة تتعلق بالنظافة وتم رفع 2398 مركبة.



وفي الختام، تقدم محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة بالشكر لموظفي بلدية محافظة حولي وقام بتكريمهم لتشجيعهم على بذل المزيد في خدمة وطننا العزيز.