جزيرة جربة التونسية هي موطن لما يوصف بأنها أكبر حديقة تماسيح في البلاد، حيث تتم تربية أكثر من 800 تمساح، لتتحول إلى مقصد سياحي يجتذب الزائرين من جميع أنحاء العالم.

والحديقة التي أطلق عليها اسم «اكتشف جربة»، افتتحت لأول مرة في عام 2002، وهي من أشهر الوجهات السياحية في الجزيرة، حيث يمكن للزوار مشاهدة أنواع مختلفة من التماسيح، بعضها يعتبر الأكبر في أفريقيا إذ يصل طوله إلى ستة أمتار ويبلغ وزنه ألف كيلوغرام، كما أوضح المرشد بالحديقة محمد بياهي، وقال إنه تم جلب ما يقرب من 400 تمساح إلى الحديقة عندما تم افتتاحها، معظمها من مدغشقر، مضيفا أن عددها تضاعف منذ ذلك الحين نتيجة التفقيس الاصطناعي.

وأضاف: «هذه البحيرة افتتحت عملها سنة 2002، استقدمنا 400 تمساح نيلي من مدغشقر، ولدت سنة 1998 لقد كانت صغيرة عندما جاءت هنا، وهنا تتم عملية التفقيس الاصطناعي.