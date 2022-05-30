حددت الفنانة ماريا نيسان المقيمة في الأردن لنفسها مهمة تكمن في العمل على الحد من استهلاك المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وتوعية الناس على مضارها، عبر تنفيذ لوحات فنية من مواد تعيد تدويرها.



وتزين جدارية من أشهر أعمالها جانب مبنى في عمان، وهي كناية عن عمل فني ضخم مصنوع من أكثر من 2000 قنينة بلاستيكية وحوالى 1000 كيس تسوق بلاستيكي وأكثر من 150 خرطوم أركيلة بلاستيكيا.

وتقول نيسان (35 عاما)، وهي مواطنة أميركية من أصل عراقي، إنها أعجبت بجمال عمان عندما زارتها للمرة الأولى قبل ثلاث سنوات، لكنها شعرت أيضا بـ«الإحباط والغضب» بسبب أكوام النفايات البلاستيكية في الشوارع وفي المناطق ذات الجمال الطبيعي.

وتجمع نيسان التي درست الفن في فلورنسا بإيطاليا وجامعة جورجيا في الولايات المتحدة، في منزلها في وسط عمان، أكياسا وقناني بلاستيكية فارغة وخراطيم أراكيل ونعال أحذية وفرش أسنان وشفرات حلاقة وقداحات وأقلاما وملاعق بلاستيكية، وتصنع منها لوحات ملونة تعج بالألوان الزاهية، ويحمل بعضها وجوه نساء وحيوانات، فضلا عن أزهار كبيرة ملونة وستائر.