تخطت الحرارة 35 درجة مئوية في مدينتين واقعتين شرقي اليابان، امس، لتسجل بذلك أول يوم شديد الحرارة في البلاد العام الحالي، بحسب ما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

وأفادت وكالة أنباء «جي. جي. برس» اليابانية بأن درجة الحرارة العظمى بلغت 35.25 درجة في مدينة تاكاساكي بمقاطعة جونما، ومدينة سانو في مقاطعة توتشيجي.

وفي الوقت نفسه، سجلت مدينة تاجيمي في وسط اليابان، وتحديدا بمقاطعة جيفو، 34.9 درجة مئوية، ليعاد تسجيل أعلى مستوى لدرجة الحرارة بالنسبة لهذا الموقع خلال شهر مايو الجاري. الجدير بالذكر أن «الأيام شديدة الحرارة» يتم تعريفها في اليابان بأنها تلك الايام التي ترتفع فيها درجات الحرارة لتصل إلى 35 درجة أو أكثر.