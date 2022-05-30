أسفر انهيار مبنى يضم مطعما في العاصمة العراقية بغداد أمس عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وجرح أكثر من 8 آخرين بينهم عمال أجانب، حسبما أفادت مصادر طبية وأمنية.



وقال مصدر في الدفاع المدني العراقي إن المبنى المكون من طابقين انهار على خلفية انفجار وقع بسبب تسرب للغاز داخل مطعم «ليلى»، الذي يبدو أنه كان خاليا من الزبائن في مثل هذا الوقت وهو يقع في منطقة الجادرية الواقعة في وسط بغداد.



وقال مصدر في الشرطة لفرانس برس إن «4 أشخاص قتلوا وجرح 8 بينهم عمال من بنغلاديش» جراء الحادث.



وتسبب الانفجار بانهيار المبنى بالكامل ما أدى إلى إغلاق منافذ خروج العاملين من قبو المبنى الذي يستخدم كمطبخ، وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا من الانهيار الكامل الذي تعرض له المبنى.