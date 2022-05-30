قضى جيمي جريوال، وهو من أشد المعجبين بمنتجات شركة آبل، سنوات في جمع واستعادة أجهزة كمبيوتر أبل القديمة وملحقاتها لإنشاء ما يطلق عليه واحدة من «المجموعات الخاصة الأكثر شمولا من أجهزة كمبيوتر آبل القديمة وملحقاتها في العالم».



وتتكون المجموعة المتراصة فيما كان سابقا غرفة خادم صغيرة (سيرفر) في شركة بدبي، من زهاء 200 جهاز كمبيوتر أنتجتها شركة آبل بالإضافة إلى العديد من الملحقات التي أنتجت خلال العقود الثلاثة الأولى للشركة.



ومن بين «مجموعة آبل» الخاصة به، جهازا كمبيوتر (آبل1) عتيقان تمكن من الحصول عليهما في السنوات الثلاث الماضية من مسؤول تنفيذي في شركة خدمات نفطية.