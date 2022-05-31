أعلنـــت سيمــــون جونسون، ابنة الممثل والمصارع سابقا دواين جونسون الشهير بلقب الصخرة أو «ذا روك»، أنها ستنضم إلى عالم مصارعة المحترفين.



ووقعت سيمون عقد احتراف المصارعة مع WWE منذ فترة، لكنها لم تعلن عن اسمها الاحترافي في عالم المصارعة سوى الآن، بعد تأجيلها مباراتها الأولى بسبب إجرائها عملية جراحية عاجلة.



وكشفت سيمون عبر حسابها على تطبيق «انستغرام»، أنها سوف تصارع تحت اسم «آفا راين» مثلما أخذ والدها اسم «ذا روك» في عالم المصارعة، ونشرت صورة للاسم عبر خاصية «ستوري». وأشار موقع «يونيلاد» إلى أن اختيار سيمون لاسمها في عالم المصارعة كان غريبا.



وعبر النجم الشهير عن فخره بشدة بابنته عند حلوله ضيفا في برنامج جيمي كيمل: «لقد وقعت عقدا في عالم المصارعة الحرة وهذا حدث عظيم». وتابع: «أولا يا له من شرف، أن ابنتي ترغب في تتبع خطاي، والأهم، أنها ترغب في تثبيت خطاها أيضا وحفر اسم لنفسها في المجال».



وتعتبر الابنة سيمون رابع جيل يمارس المصارعة في عائلة جونسون، إذ تسير على خطى والدها المعروف في عالم المصارعة باسم «ذا روك»، وجدها روكي جونسون، وجدها الأكبر بيتر مايفيا.