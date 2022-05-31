بدأ أمس مد الخط الـ 12 من مترو ووهان، الذي سيصبح أطول خط مترو حلقي في الصين بمجرد اكتماله، تحت نهر اليانغتسي، باستخدام آلة حفر أنفاق محلية الصنع.



ويعد خط المترو الذي يبلغ طول 59.9 كم، أول خط مترو حلقي في ووهان، حاضرة مقاطعة هوبي بوسط الصين، وهو أيضا أطول خط مترو حلقي في الصين.



وسيربط الخط الـ 12 بين البلدات الثلاث التابعة لمدينة ووهان، وهي: ووتشانغ وهانكو وهانيانغ، وسيمتد عبر 7 مناطق إدارية.

وفي الوقت نفسه، تم تصميم هذا الخط ليمر تحت نهر اليانغتسي مرتين، وليمر أيضا تحت نهر هانجيانغ وبحيرتين.



ووفقا لمجموعة مترو ووهان، سيخفف الخط الـ 12 ضغط تدفق الركاب من المناطق الحضرية في ووهان فور تشغيله، وبهذا سيحسن نظام النقل الشامل للمدينة.



وأنتجت شركة (مجموعة أنفاق سكك حديد الصين) المحدودة وشركة (مجموعة سكك حديد الصين للمعدات الهندسية)، آلة حفر الأنفاق التي يتم استخدامها في المشروع.



ويبلغ وزن آلة الحفر نحو 2900 طن، بطول إجمالي يبلغ حوالي 105 أمتار، وقطر يبلغ 12.56 مترا، ما يعادل ضعفي عرض آلات حفر الأنفاق العادية التي تستخدم في مشاريع إنشاء مترو الأنفاق.