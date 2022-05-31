حماية الأمواج المميزة لحفظ المناظر الطبيعية للأجيال المقبلة.. هذا باختصار فحوى قرار صوتت عليه بلدية غرب فرنسا أخيرا ينص على إنشاء أول «محمية أمواج» في البلاد من أجل الحفاظ على هذا التراث من كل تدخل بشري.



على «الساحل الخام في كيبرون»، لا تبدو أمواج المحيط الأطلسي التي تصطدم بالمنحدرات مهددة. مع ذلك أقرت بلدية مدينة سان بيار كيبرون في منطقة بريتاني في فبراير قرارا ينص على إنشاء «محمية أمواج» تمتد على مساحة تبلغ نحو 30 هكتارا، «للحفاظ على غناها وجودتها وتعزيزها»



ويتحدث مجلس بلدية المدينة في إعلانه للمنفعة العامة، عن «موجات استثنائية» تشكل «تراثا وموردا طبيعيا ورياضيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا».