أعلنت المديرية العامة للآثار والتراث بإقليم كردستان العراق عن العثور على موقع أثري يعود الى 3400 سنة قبل الآن في محافظة دهوك شمال العراق.



وذكرت المديرية في بيان امس ان مديرية آثار دهوك وبالتعاون مع جامعة توبينغن الالمانية عثرت على مدينة ومركز كبير للامبراطورية الميتانية يعود تاريخها الى 3400 سنة.



وبحسب مديرية آثار محافظة دهوك، يوجد 1400 موقع أثري مسجل في عموم المحافظة إضافة إلى آلاف المواقع الأخرى غير المسجلة التي تعد من أقدم المواقع الأثرية في المحافظة ويعود تاريخها إلى العصر الحجري الحديث قبل نحو عشرة آلاف سنة.