عثرت فرق الإغاثة النيبالية امس على حطام طائرة ركاب سقطت في جبال الهيمالايا وكان على متنها 22 شخصا.



وفقد الاتصال مع طائرة «توين أوتر» التابعة لشركة «تارا اير» بعد وقت قصير من إقلاعها من مدينة بوخارا (غرب نيبال) امس الأول للتوجه إلى جومسوم، وهي وجهة معروفة للأشخاص الذين يقصدون جبال الهيمالايا.



وبعد استئناف عمليات البحث امس، نشر الجيش النيبالي على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لحطام الطائرة على سفح جبل بينما بدا رقم التسجيل 9N-AET واضحا على الجناح.



وقال المتحدث باسم الجيش نارايان سيلوال في تصريح لوكالة فرانس برس: «الطائرة تحولت إلى أجزاء عدة مبعثرة في كل أنحاء المنحدر».



وأكدت هيئة الطيران المدني في نيبال أن الطائرة «تعرضت لحادث» على ارتفاع 4420 مترا في منطقة سانوسوير التابعة لبلدية ثاسانغ في منطقة موستانغ.



بدوره، أفاد الناطق باسم مطار بوخارا ديف راج سوبيدي «بعد تحليل الصور التي تلقيناها، يبدو أن الطائرة لم تحترق. كل شيء متناثر في الموقع. يبدو أن الطائرة اصطدمت بصخرة كبيرة على الجبل».



وذكر موقع «شبكة سلامة الطيران» أن الطائرة مصنعة من شركة «دو هافيلاند» الكندية وقامت بأول رحلة لها قبل 40 عاما سنة 1979.