القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية نجاح حملة «طرق الأبواب» في تطعيم أكثر من 1.1 مليون مواطن ضد فيروس كورونا، خلال 8 أيام من انطلاق المرحلة الثانية للحملة في 5 محافظات، بدءا من يوم 21 إلى 28 مايو الجاري.



وأوضح د.حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الثانية من الحملة، انطلقت يوم 21 مايو، في محافظات الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، بني سويف، وأسيوط.



من جانبه، قال د.عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، إن محافظة الجيزة كانت الأعلى في معدلات التطعيم، حيث بلغ عدد المطعمين بها 270 ألف مواطن، تليها محافظة أسيوط بتطعيم 260 ألفا و861 مواطنا.



وأضاف أن الحملة شارك بها 13 ألفا و700 فرد، يشكلون 3400 فريق، بينهم 72 مشرفا مركزيا من الطب الوقائي، بين أطباء، ومراقبين صحيين، وأخصائيي نظم ومعلومات.



ولفت د.عمرو قنديل، إلى أن المرحلة الأولى من حملة طرق الأبواب، انطلقت في 7 محافظات بدءا من 6 إلى 17 مارس الماضي، ونجحت في تطعيم مليون و200 ألف مواطن.