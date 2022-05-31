القاهرة - ناهد إمام



قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهة لمختلف المستثمرين حول العالم خلال الفترة الحالية، كما تمتاز المنطقة بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.



وأضافت مكرم: تلك المنطقة اللوجستية والصناعية واحدة من أهم مناطق العالم الاقتصادية، لذا كان من الضروري التنسيق وإجراء زيارة موسعة تتضمن عرضا دقيقا ومختصا عن طبيعة محور قناة السويس والرؤية المستقبلية الخاصة به والتعرف على ما يحويه من فرص استثمارية ضخمة.



واستقبل م.يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس امس وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في مقر الهيئة بالسخنة، والوفد المرافق لها ضمن الوفود المشاركة بفعاليات النسخة السادسة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة الذي ينطلق اليوم وتنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بحضور عدد كبير من علماء وخبراء مصر بالخارج إلى جانب رجال الصناعة في مصر وعدد من ممثلي الشركات العالمية.



وأضافت المنطقة في بيان يأتي ذلك في إطار حرص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على القيام بدورها في مثل هذا الحدث المهم والذي يعد نافذة مهمة للمصريين في الخارج للتعرف على القفزات التنموية التي تحققها الدولة المصرية من خلال مشاهدة واقعية ومعاينة مباشرة للمشروعات في مختلف القطاعات.



وأعرب رئيس المنطقة الاقتصادية عن سعادته باهتمام وزارة الهجرة لإبراز أعمال ومشروعات الهيئة الاقتصادية أمام المصريين بالخارج وتعريفهم بهذه المنطقة الاقتصادية الواعدة، مؤكدا أن الوفد المرافق هم سفراؤنا بالخارج للترويج للمشروعات القومية للدولة المصرية وخصوصا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لما تتمتع به من فرص وحوافز استثمارية غير مسبوقة كونها بوابة التجارة للقارة الإفريقية وممر التنمية الأهم في المنطقة بما تملكه من مناطق صناعية وموانئ تابعة على ضفتي قناة السويس شريان التجارة العالمية.



ووفق بيان المنطقة الاقتصادية، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بتواجدها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مقدمة للمهندس يحيى زكي لاستعداده للتعاون المشترك حول تنسيق زيارات للخبراء المصريين بالخارج المشاركين بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، والمتخصصين في مجال الصناعة والتكنولوجيا الصناعية، انعكاسا لرغبتهم بزيارة للمنطقة الاقتصادية، والاطلاع على الفرص المتاحة بها، والتي تعد واحدة من أضخم المشروعات القومية العملاقة، حيث يضم سلسلة من المشروعات المتكاملة.



وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، نفخر بوجودنا في المنطقة الاقتصادية، كما أننا نفخر بأن أول مؤتمر من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع كان يناقش تنمية منطقة قناة السويس وكانت له العديد من النتائج، مؤكدة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفتح آفاقا استثمارية رحبة في مجالات متنوعة وواعدة في عدة قطاعات.



وخلال اللقاء قدم رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرضا تقديميا استعرض فيه استراتيجية المنطقة الاقتصادية في جذب الاستثمارات العالمية وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات صناعية مستهدفة بالمنطقة بهدف إحلال الواردات، وتوفير فرص العمل للشباب، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والصناعية في الجمهورية الجديدة.



كما أشار إلى ما تستهدفه المنطقة بأن تصبح مركزا عالميا للطاقة النظيفة، وتموين السفن بالوقود الأخضر، مشيرا إلى الاتفاقات التي تم توقيعها بشكل مبدئي في هذا الشأن مع كبرى الشركات العالمية العاملة بالمجال، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة مؤتمر المناخ COP27 نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.



وأعقب اللقاء جولة داخل مقر المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، للتعرف على الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال (الشباك الواحد) وهي الخدمة التي جرى تطويرها ورقمنتها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وما يقدمه البنك من خدمات دعم فني للمنطقة في المرحلة الأولى للتعاون بينهما والتي تضمنت إعادة هندسة وتطوير مجموعة الخدمات - ذات الأولوية - والتي ستمهد الطريق لإعادة الهيكلة ورقمنة خدمات المستثمرين، وكذلك المرحلة الثانية من الدعم الفني للبنك التي تم إعلان إطلاقها خلال العام الحالي، وذلك بغية إنشاء خدمة رقمية وتفاعلية متكاملة، ما يمكن المنطقة الاقتصادية من إدارة الخدمات المقدمة بالكامل ودمج الخدمات الجديدة في منصة رقمية وفقا للإطار التنظيمي للهيئة.