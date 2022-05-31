ناهد إمام



أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة أنه تم تحويل نحو 97% من السيارات الموجودة حاليا بشرم الشيخ للغاز الطبيعي بمختلف أنواعها الحكومي والأجرة والسياحي بالمجان في إطار البروتوكول الموقع مع ضمان لمدة عام لخدمة ما بعد التحويل، مشيرا إلى أنه في نهاية شهر يونيو المقبل سيكون قد تم الانتهاء تماما من تحويل السيارات جميعها بشرم الشيخ للعمل بالغاز الطبيعي.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية، امس لمتابعة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وإنشاء ثلاث محطات تموين أخرى شاملة بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة جنوب سيناء ووزارة البترول والثروة المعدنية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بشرم الشيخ ودعم الشركات بمبلغ 5 ملايين جنيه للتنفيذ، وذلك في إطار دعم جهود استضافة شرم الشيخ لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) نوفمبر المقبل، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.



وتفقّد المحافظ خلال الجولة أعمال تطوير محطة تموين السيارات بمدخل هالومي بشرم الشيخ ضمن أعمال إنشاء 3 محطات تموين السيارات أخرى بالمدينة، مشيرا إلى أنه بذلك يصبح إجمالي محطات تموين السيارات 8 محطات شاملة متكاملة غاز طبيعي وكهرباء وبنزين لتكون هذه المحطات مستعدة لتموين السيارات والحافلات بالمحافظة خلال فترة المؤتمر، بالإضافة إلى توفير محطة غاز متنقلة خلال فترة المؤتمر لزيادة المساهمة في سهولة التموين بالغاز الطبيعي كوقود.