القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزارة الدولة للهجرة أسماء الخبراء المصريين بالخارج المشاركين في جلسة «رجال الأعمال الأفارقة» بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، حيث تستعرض قصص نجاح رواد الأعمال التي حققوها سواء في بلدانهم وعلى أرض أوطانهم أو في مؤسسات العالم الخارجي.



تدير الجلسة د.أماني عصفور رئيس اتحاد جمعيات سيدات الأعمال (AFRWE) في السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا «منطقة الكوميسا»، بمشاركة محمود صقر مؤسس شركة (صقر بايو فارمز) في رواندا، ومايكل تواضروس من نيجيريا، وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فافا بمصر ونيجيريا والولايات المتحدة، وعضو المجلس الملكي لمقاطعة أونيرو فيكتوريا آيلاند لاجوس، والسكرتير العام للصندوق الدولي للتنمية والتخطيط.



كما يشارك منصور أحمد من نيجيريا، رئيس جمعية المصنعين بعموم افريقيا، ومدير مجموعة شركات دانجوت (Dangote Group)، ومدير علاقات أصحاب المصلحة والاتصالات المؤسسية للمجموعة، بجانب محمد عجرودي عياش من تونس، وهو رئيس مجلس إدارة شركة Power Invest Mediteranean المتخصصة في استخدامات الطاقة والاستثمار في مواردها خاصة الجديدة منها والمتجددة.



ويشارك كذلك سامبا باثيلي من مالي رائد أعمال افريقي- عالمي، ورائد في حلول الطاقة النظيفة المستدامة، والطاقة الشمسية، ومؤسس AfricaDevelopment Solutions (ADS) والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Solektra، وهو أحد القادة المؤثرين الذين يقودون النمو في افريقيا.



وتشهد الجلسة مشاركة السفير امينو أكاديري من نيجيريا المدير التنفيذي لاتحاد غرف التجارة والصناعة لغرب افريقيا (FEWACCI) والجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ECOWAS) في أبوجا - نيجيريا، بالإضافة إلى حسين حسن حسين رئيس قسم الصناعة والابتكار والتعدين في مفوضية الاتحاد الافريقي أديس أبابا، بجانب جيمس شاموازا عضو مجلس إدارة مجلس أعمال الكوميسا، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في ملاوي (MCCCI)، وتوفيق سليم تركي رئيس غرف التجارة والصناعة الزراعية في شرق افريقيا (EACCIA)، وهو أيضا رئيس مجلس الأعمال الأفريقي للجنة البنية التحتية.



ويشارك أيضا أرنولد أككبو رئيس غرفة التجارة والصناعة في بنين (CCIB)، ود.تيناشي مازونجو من زيمبابوي رجل أعمال أسس العديد من الشركات في زيمبابوي، وكذلك روبرت فاكوليرا رئيس غرفة التجارة والصناعة في بنين (CCIB)، وسميح فانوس الرئيس التنفيذي لشركة Basco International في دبي، بالإضافة إلى ثامبا باثيلي من مالي، رائد أعمال افريقي عالمي ورائد في حلول الطاقة النظيفة المستدامة والطاقة الشمسية، وهو مؤسس Africa Development Solutions (ADS).

وكذلك المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Solektra، وهو أحد القادة المؤثرين الذين يقودون النمو في افريقيا.



وينظم مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» بالتعاون بين وزارات الهجرة والتجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2022.